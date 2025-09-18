Юрист Кульпина: арендатор вправе самостоятельно регистрировать детей в съемной квартире

Фото: 123RF/jackf

Арендатор вправе вселять в съемную квартиру детей без согласия собственника и требовать возмещения убытков при отказе продлить договор. Об этом Москве 24 рассказала юрист по недвижимости Елена Кульпина.

По ее словам, в целом у арендаторов есть немало прав, о которых нужно помнить, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Например, они в любой момент без согласия собственника могут вселить в квартиру своих несовершеннолетних детей, ведь по закону их местом жительства является дом, где живут родители.



Елена Кульпина юрист по недвижимости Кроме этого, квартиросъемщик без согласия собственника может сделать детям временную регистрацию. Правда, только в том случае, если она есть у него самого и точно на такой же срок.

Кульпина напомнила, что наниматель может расторгнуть договор в любое время, предупредив об этом собственника за три месяца либо за более короткий срок, если это предусмотрено самим документом.

"А вот собственник вправе досрочно расторгнуть договор только в судебном порядке и в исключительных случаях. Например, если квартиросъемщик вовремя не оплатил аренду, сломал что-то, систематически нарушал права соседей, использовал жилое помещение не по назначению", – добавила юрист.

Также необходимо знать, что действие договора продолжается даже в случае продажи квартиры. То есть новый собственник тоже не вправе потребовать от жильцов съехать до истечения срока действия документа, подчеркнула эксперт.



Елена Кульпина юрист по недвижимости Кроме того, наниматель имеет преимущественное право на повторное заключение договора. То есть, если собственник отказал в его продлении и сдал жилье другому человеку, арендатор может потребовать признать такой документ недействительным и рассчитывать на возмещение убытков, скажем, в виде расходов на переезд.

Ранее риелтор Наталья Перескокова посоветовала арендаторам запрашивать нотариально оформленную доверенность в случаях, когда квартиру сдает третье лицо. В ее подлинности можно удостовериться по QR-коду. При ее отсутствии собственник имеет право в любой момент появиться и попросить освободить жилплощадь.

