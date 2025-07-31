Риелтор Бендриков: торг – это главный фактор быстрой и успешной продажи квартиры

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Торг является главным фактором быстрой и успешной продажи квартиры, заявил Москве 24 риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

Эксперт прокомментировал новость, что в Москве во втором квартале 2025 года владельцы недвижимости стали чаще делать скидки при продаже квартир на вторичном рынке и в среднем снижают стоимость на 4,5%.

"В последнее время я не видел ни одной сделки, которая бы проходила без снижения стоимости. Пусть и 50 тысяч, но собственники уступают. Высокая ипотечная ставка вынуждает покупателей задумываться скорее об аренде жилья, и торг, особенно значительный, может сделать покупку более возможной", – сказал риелтор.

Также, по словам Бендрикова, роль играют правильный пакет документов по квартире, хорошо составленное объявление с качественными фотографиями и видеообзором, подробным и четким описанием, и адекватной ценой.

"Чтобы быстро продать (квартиру. – Прим. ред.), нужно быстро откликаться на звонки, показывать объект, не говорить: "Я могу показать объект через две недели только", – считает специалист.

Он добавил, что в объявлении о продаже надо прописывать меньше таких условий: "продам только за наличку" или "покажу сейчас, но заехать можно через месяц".

Бендриков предупредил, что квартиру потенциальным покупателям надо предлагать чистой, без хлама, так как недвижимость с коробками и шкафами продается дольше. Это происходит из-за того, что человек видит не то пространство, где хочет жить, а небольшую, заставленную площадь.

Ранее россиянам рассказали, что приобретение недвижимости за наличный расчет влечет за собой множество рисков. Например, покупатель не защищен в ситуации, когда уже отдал деньги за квартиру, но взамен ничего не получил, так как право собственности еще не перешло на нового владельца. На подписание соответствующих документов и отправку их на регистрацию обычно уходит достаточно времени. Кроме того, продавец тоже имеет риски – получение фальшивых купюр, ошибки при расчете и утрата денег при хранении.