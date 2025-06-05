Депутат Аксененко: данные о семье собственника жилья добавятся в ЕГРН с 1 сентября

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С 1 сентября в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) начнут отображаться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования. Это позволит сделать сделки с недвижимостью более прозрачными и безопасными, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Ранее такую информацию можно было получить только со слов продавца и при его желании об этом говорить. Депутат подчеркнул, что это создавало риски для покупателей недвижимости – они могли столкнуться с неожиданными "обременениями" после приобретения жилья.

"Например, когда уже после покупки на пороге внезапно появлялись желающие проживать в указанном жилье бывшие жены, несовершеннолетние дети, живущие в других городах братья и иные родственники, имеющие имущественные притязания к проданному объекту", – цитирует Аксененко РИА Новости.

Однако теперь в реестре будет указываться информация о лицах, сохранивших право проживания в квартире, к примеру, при отказе от участия в приватизации или в случае соответствующего судебного решения.

Данные сведения будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника жилья, самого лица, обладающим правом на проживание в квартире, либо же на основании судебного решения.

Депутат подчеркнул, что покупатели смогут заранее узнать о наличии людей с правом проживания в приобретаемой квартире, что поможет избежать потенциальных судебных споров и обеспечит большую правовую определенность. В свою очередь, лица с таким правом будут защищены от внезапной продажи имущества, о которой их не предупреждали.

В мае Госдума приняла закон, который нацелен на защиту прав жителей многоквартирных домов. Новая мера обязывает управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) ежегодно предоставлять отчеты собственникам квартир о работе.

Также появится единый перечень сведений, которые необходимо будет внести в отчет. Благодаря этому удастся стандартизировать услуги в сфере ЖКХ, повысить прозрачность деятельности организаций и упростить контроль за их работой.