Госдума приняла закон о защите прав жильцов многоквартирных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума приняла закон, который нацелен на защиту прав жителей многоквартирных домов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводит "Газета.ру".

Как отметил Володин, новый закон обязывает управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) ежегодно предоставлять отчеты собственникам квартир о работе.

Также появится единый перечень сведений, которые необходимо будет внести в отчет. Благодаря этому, объяснил председатель ГД, удастся стандартизировать услуги в сфере ЖКХ, повысить прозрачность деятельности организаций и упростить контроль за их работой.

По словам Володина, за 2024 год нижняя палата парламента получила свыше 1 тысячи жалоб на управляющие компании, а большинство из них оказались написаны коллективно.

Между тем в России могут ужесточить ответственность управляющих компаний за фальсификацию подписей собственников жилья в многоквартирных домах в протоколах голосования. Член комитета Совфеда по федеративному устройству и регполитике Олег Голов объяснил, что проблема с этим была выявлена в процессе работы с обращениями россиян.

Он указал, что в случае подделки протоколов собраний действия УК могут затронуть большое число людей, что "существенно повышает общественную опасность данного деяния".

