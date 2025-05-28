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28 мая, 15:28

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Эксперт по ЖКХ Бондарь: за установку кондиционера без согласования грозит штраф

Россиян предупредили о штрафах за установку кондиционера

Фото: 123RF/eakrinr

Установка кондиционера на фасаде многоквартирного дома без согласования может привести к штрафу в размере до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Он отметил, что бывают случаи, когда управляющие компании (УК) или инициатива соседей приводят к тому, что хозяин квартиры получает предписание о демонтаже сплит-системы. Особенно это касается домов, которые находятся под охраной в качестве объектов культурного наследия, пояснил эксперт.

Бондарь рекомендовал заранее выяснять статус дома, запросить разрешение на установку кондиционера и убедиться, что его технические параметры соответствуют нормам.

"Несоблюдение этих требований не формальность, а конкретный риск быть оштрафованным и понести расходы на демонтаж оборудования и возможный ремонт фасада. Такие случаи уже происходили в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах", – добавил собеседник издания.

Ранее Роспотребнадзор поддержал инициативу зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Предлагалось повысить штрафы для физических лиц с 500 – 1,5 тысячи рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 10–20 тысяч до 500 тысяч рублей.

Цены на установку кондиционеров выросли в Москве

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