Роспотребнадзор может начать жестче штрафовать россиян за грязь в квартире

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Роспотребнадзор поддержал инициативу зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ", – говорится в ответе.

В обращении Колунова предлагалось повысить штрафы для физических лиц с 500 – 1,5 тысячи рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 10–20 тысяч до 500 тысяч рублей в случае выявления антисанитарных условий в жилых помещениях.

Депутат ранее заявлял, что некоторые жильцы превращают свои квартиры в "свалку", а это нарушает интересы соседей. Неприятный запах распространяется на всю лестничную клетку, и другим собственникам квартир ничего не остается, кроме как обращаться во всевозможные инстанции, включая МВД и Роспотребнадзор.