В Приморье женщина держала в антисанитарных условиях в квартире 65 кошек

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В Приморье женщина организовала в квартире питомник, в котором держала 65 кошек. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Приморскому краю.

Женщина проживала в поселке Тавричанка. По программе переселения из аварийного жилья она получила новую квартиру, а в аварийной разводила кошек породы американский керл.

В ведомстве заявили, что женщина приезжала в "питомник" раз в неделю, а также пренебрегала уборкой. Из-за этого в квартире скопился мусор и размножились насекомые. Из-за холода находящиеся в таких условиях животные болели.

Волонтеры выкупили у гражданки 65 котов, однако она не прекратила свою деятельность. Через правовую инстанцию жители добились решения о выселении женщины из квартиры, однако обязательства она не исполнила. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, в результате женщина продала оставшихся 10 котят волонтерам и съехала из квартиры.

Как сообщили зоозащитники, сейчас все котята нашли новые семьи.

Ранее суд запретил жителю Москвы, у которого проживали порядка 30 кошек, содержать животных в квартире. Мужчину обязали привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние. Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры.

Между тем председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил полностью запретить содержать в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, а также ужесточить ответственность за организацию квартирных "приютов" и "питомников". По его словам, бывают случаи коммерческого разведения некоторых пород животных в квартирах, а это влечет за собой нарушение санитарных норм и подвергает опасности соседей такого "питомника".