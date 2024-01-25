В РФ предложили ужесточить ответственность за организацию квартирных "питомников"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил полностью запретить содержать в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, а также ужесточить ответственность за организацию квартирных "приютов" и "питомников". Свое обращение он направил в адрес председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина, сообщает RT.

По словам Корниеца, безответственные россияне часто заводят в своих квартирах диких и опасных экзотических животных. Он считает, что крупный или хищный зверь не приспособлен к жизни в таких условиях, его нахождение рядом с десятками и сотнями людей невозможно и опасно.

Корниец отметил, что бывают случаи коммерческого разведения некоторых пород животных в квартирах, а это влечет за собой нарушение санитарных норм и подвергает опасности соседей такого "питомника". Такие же проблемы, указал эксперт, создают самовольные квартирные "приюты".

В своем обращении к Кобылкину председатель ассоциации попросил оценить идею полного запрета на содержание в многоквартирных домах служебных, крупных, специальных, всех хищных и экзотических животных, исключая декоративных, животных-помощников и поводырей.

Кроме того, Корниец в своем письме предложил ужесточить ответственность – вплоть до уголовной – за порчу общественной собственности такими животными, за организацию "приютов", "питомников" и "передержек".

Ранее ветеринар Надежда Кузина рассказала, что москвичи из экзотических животных чаще всего заводят ящериц, змей, варанов, лягушек и жаб. Это делают в основном взрослые люди, детям же нередко покупают хомяков, морских свинок, мышей-песчанок, бурундуков, шиншилл и кроликов, сказала она и добавила, что на прием к врачу иногда приходят граждане с птицами, не живущими в России, например попугаями амазонами.

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