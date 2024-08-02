Суд запретил москвичу содержать в квартире около 30 кошек

Фото: телеграмм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Бутырский суд Москвы запретил жителю столицы, у которого проживает порядка 30 кошек, содержать животных в квартире, сообщает ТАСС.

Мужчину обязали привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние. Таким образом, суд удовлетворил иск прокуратуры.

Бутырский межрайонный прокурор обратился с таким иском к А. Н. Романенко в интересах жителей многоэтажки, указав, что ответчик содержит в антисанитарных условиях около 30 кошек и относится к ним безответственно, из-за чего в квартирах соседей и в местах общего пользования имеется зловонный запах.

Между тем самыми популярными животными для дома среди москвичей стали кошки и собаки, но свое предпочтение горожане также отдают кроликам, шиншиллам, рептилиям и другим экзотическим животным.

В своем личном кабинете на mos.ru жители столицы указали информацию о примерно 380 тысячах домашних животных. За год это число выросло почти на 40 тысяч. Согласно статистике, пользователи чаще останавливаются на беспородных кошках – соответствующую информацию на портал мэра правительства столицы добавили около 196 тысяч столичных жителей.