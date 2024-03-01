Москвичи рассказали, что хотели бы видеть кошек в офисе

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Большинство москвичей не против появления кота в офисе, выяснил телеканал Москва 24 в ходе опроса, который прошел накануне Дня кошек в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно полученным данным, почти все ответившие были не против появления кота в офисе, но с условием, что появится сотрудник, ухаживающий за животным. Небольшая часть подписчиков отрицательно отнеслась к появлению на работе представителя кошачьих. Они аргументировали свой ответ тем, что животное в офисе – это большая ответственность, кошке лучше жить дома или на даче.

Фелинолог, заводчик питомника шотландских кошек Елизавета Карпушкина подчеркнула, что кошки – это не собаки. Если собака будет себя комфортно чувствовать в коллективе, ей будет достаточно миски с едой и ласки, объяснила она, то кошки консервативны и тяжело переживают новое и непривычное, испытывая сильный стресс.

Она напомнила, что иммунитет кошки напрямую связан с кишечником, а в офис люди приходят с улицы, принося грязь и вирусы, что может навредить здоровью животного.

"Так, если нужен кот в коллективе, это должно быть животное с идеальной, стабильной нервной системой и отличным иммунитетом, желательно беспородистый, так как породистые кошки выведены для домашнего проживания. Котика также нужно обязательно привить и обеспечить ему постоянный доступ к воде, еде и туалетному лотку", – отметила она.

Свое мнение о наличии животного в офисе также высказал психолог Михаил Хорс. Он считает, что это может как положительно, так и отрицательно сказаться на коллективе. Например, если в офисе работают аллергики, то возникнет конфликт. В другой же ситуации кошка может сблизить коллег и стать элементом тимбилдинга.

Кроме того, телеграм-канал "Москва 24" спросил у своих подписчиков, разговаривают ли они со своей кошкой. В опросе приняли участие 14,6 тысячи человек. Согласно полученным данным, почти 60% опрошенных считают кошку лучшим собеседником, 10% хотели бы поговорить с кошкой, но у них собака, еще 8% хозяев дают котам указания, уходя из дома.

При этом 2% подписчиков считают беседу с кошкой странным занятием, а 3% разговаривают с питомцем обо всех проблемах. Понимает друг друг без разговоров 1% респондентов. Еще 3% опрошенных считают, что животное что-то хочет им сказать, 9% редко, но разговаривают с кошкой, а 4% не разговаривают, потому что не говорят на их языке.

Психолог Михаил Хорс, комментируя результаты опроса, рассказал, что людям свойственно очеловечивать живую душу и думать, что там есть какая-то духовность, схожая с человеческой. С его слов, это происходило и будет происходить. Такое явление, уточнил он, связано с тем, что коты понятны человеку и они не могут его предать.

"У нас в отношении животных нет каких-то завышенных ожиданий или неоправданных надежд, поэтому мы их зачастую любим больше, чем людей. Например, родственников, к которым как раз у нас завышенные и неоправданные ожидания, что в итоге приводит к тому, что мы в людях разочаровываемся", – резюмировал специалист.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что по российскому законодательству кошек и собак нельзя содержать в общественных местах, особенно в магазинах. По ее словам, речь идет о законе РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Согласно документу, охрана здоровья граждан – первоочередная задача.

Однако, подчеркнула Георгиева, в некоторых случаях могут быть исключения. Например, если у животного есть прививка, паспорт, оно не предоставляет опасности, то люди могут побороться за его право жить в привычном месте, объяснила эксперт и добавила, что собаки могут охранять заводы и склады, а коты – защищать территорию от грызунов.

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