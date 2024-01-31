Юрист рассказала, могут ли животные законно проживать в общественных учреждениях

Пользователей Сети растрогала история московского кота, которая на днях разлетелась в СМИ: Маркиз много лет жил в одной из столичных библиотек, но после жалобы посетителей его пришлось "уволить". Это не единственный случай, когда животных приходится лишать привычного места жительства в учреждениях из-за недовольства окружающих. При этом большинство посетителей заступаются за "сотрудников" и пишут обращения с просьбами вернуть их на "рабочие места". Вспоминаем такие истории и разбираемся вместе с юристом, на чьей стороне закон.



Массовые "увольнения"

Фото: vk.com/Библиотеки Строгина

Маркиз проживал в библиотеке на северо-западе Москвы несколько лет, при этом он имел медпаспорт и все необходимые прививки. Однако после обращений жителей и гостей столицы из-за свободных "прогулок" кота по помещениям, его было решено переселить в другое место.

Приютила Маркиза заведующая библиотеки Елена Акинова.



из сообщения объединения культурных центров Северо-Западного административного округа Кот прекрасно себя чувствует. Все восемь лет он любил наблюдать за посетителями и дремал на мероприятиях.

Ранее похожая история произошла в Зеленоградске Калининградской области: кот Сергей больше двух лет жил в одном из магазинов города и был местной знаменитостью. Туристы приходили погладить пушистого "сотрудника", пофотографироваться с ним, плюс он даже становился работником месяца.



Фото: vk.com/кот Сергей

Но в январе 2024-го Сергею пришлось сменить привычное место жительства. Один из посетителей написал на него жалобу в Роспотребнадзор, и руководителю магазина пришлось забрать кота домой. Инициативная группа начала сбор подписей за его возвращение на "рабочее место", но, несмотря на это, Роспотребнадзор не разрешил коту "восстановиться". Правда, сотрудники магазина нашли выход, и теперь кот живет в офисе компании.



из социальных сетей магазина Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея. Рады сообщить, что кота Сергея ожидают повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе.

Благополучно закончилась и история пса Филимона из подмосковных Химок, который тоже чуть было не лишился привычного дома. Филя более 10 лет проживал на территории детского сада и был всеобщим любимцем. По данным СМИ, в январе этого года в учреждение для проверки отопления пришла комиссия. Специалистам не понравилось, что на территории садика живет собака, и сотрудникам пришлось отправить Филимона в приют. Но ненадолго: родители воспитанников записали видеообращение к главе городского округа Дмитрию Волошину и запустили петицию "Верните Филю".

Вскоре на ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она пообещала, что пес вернется в сад после необходимых обследований ветеринара (так и произошло). Кроме того, для него планируют построить новую теплую будку.



Закон есть закон

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Несмотря на общественный резонанс, который вызвали эти истории, закон в таких ситуациях все-таки не на стороне животных: кошек и собак нельзя содержать в общественных местах, особенно в магазинах, и посетители имеют право направить жалобу. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По словам специалиста, речь идет о законе РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Согласно документу, охрана здоровья граждан – первоочередная задача.



Алла Георгиева юрист Поэтому проживание животных в общественных местах не разрешено. Плюс, они могут напасть, что может быть опасно для жизни и здоровья клиентов. В конце концов, у посетителей может случиться сильная аллергия.

Если кошка или собака не имеют хозяина, а просто живут на территории учреждения, их могут изъять в приют. Выгонять на улицу в таком случае нельзя – это уже нарушение закона о жестоком обращении с животными, подчеркнула эксперт.

При этом Георгиева отметила, что в некоторых ситуациях могут быть исключения.

"Если животное имеет прививку, ветпаспорт, не представляет опасности, тогда можно попробовать побороться за его право жить в привычном месте. Например, собаки могут находиться на предприятиях, охранять заводы, склады, а коты – защищать территорию от грызунов", – объяснила юрист.

Что касается детских учреждений, то родители могут написать заявление, что не имеют ничего против нахождения, к примеру, собаки на территории сада. Однако это тоже не даст стопроцентной гарантии, что животное останется на месте.

"Есть закон, который запрещает это. Поэтому если хоть один родитель будет против, то ничего не поделаешь – животному придется подыскать новый дом", – отметила Георгиева.

Также исключения не распространяются на магазины и склады, где хранятся продукты питания. Там проживание кошек и собак строго запрещено.

Юрист заключила, что все-таки оптимальное решение в большинстве случаев – просто найти животному новых любящих хозяев и постоянное место жительства.