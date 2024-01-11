Жители Зеленоградска стали собирать подписи в защиту уволенного из магазина кота

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Жители Зеленоградска начали собирать подписи в защиту кота Сергея, который три года "работал в магазине", но недавно был "уволен" из-за жалобы в Роспотребнадзор. Об этом РИА Новости сообщила директор учреждения Татьяна Горбунова.

По ее словам, горожане оставили более 500 подписей и продолжают приходить. Однако работники не могут поменять законы, указала она. Также по постановлению главного санитарного врача содержание птиц и животных в торговых объектах запрещено, продолжила Горбунова и добавила, что с котом Сергеем сотрудники рисковали. Если Роспотребнадзор вынес постановление, его нужно исполнять, добавила она.

Горбунова рассказала, что кота приютили в магазине три года назад, за это время были лишь два случая, когда покупатели возмущались присутствием животного. По ее словам, Сергей никогда не был рядом с продуктами и кофейным аппаратом. Для него соорудили спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил кота званием "сотрудник года", прокомментировала директор магазина.

Она отметила, что официальная жалоба в Роспотребнадзор поступила впервые.

"Нам грустно, очень. Да. Его забрали в хороший дом сотрудники магазина", – призналась Горбунова.

Ранее сообщалось, что кот Виктор из Владивостока, получивший известность после инцидента с недопуском в салон самолета из-за лишнего веса, скончался. Осенью 2019 года его хозяин Михаил столкнулся с тем, что на стадии паспортного контроля в аэропорте кота попросили сдать в багаж, поскольку вес животного превышал допустимые значения. В итоге мужчина получил посадочный талон на другого кота и прошел с питомцем в салон самолета.

Узнав об этом, авиакомпания "Аэрофлот" аннулировала бонусные мили Михаила и заблокировала его счет. История вызвала широкий резонанс в обществе.

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