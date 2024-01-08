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08 января, 13:30

Общество

Московские спасатели вытащили из коммуникаций теплотрассы кота

Московские спасатели вытащили из коммуникаций теплотрассы кота

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В Москве спасли кота, который попал в коммуникации теплотрассы. Он сидел внутри и просил о помощи, а сверху ему откликался второй кот. Животных заметили неравнодушные люди и вызвали спасателей.

Прибывшие на место специалисты установили в теплотрассе котоловку и уехали на другой вызов. Спасатели вернулись через 2 часа, когда кот уже был в клетке и был готов подниматься. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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