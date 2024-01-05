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05 января, 08:45

Город

В Московском зоопарке украсили вольер быка в рамках акции "Зоо-адвент"

В Московском зоопарке украсили вольер быка в рамках акции "Зоо-адвент"

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Посетители Московского зоопарка украсили вольер быка Гаврюши. Праздничное оформление выбрали в рамках акции "Зоо-адвент".

Любой желающий мог подать заявку на участие в украшении вольеров. Авторы лучших предложений изготовили собственное украшение, написали пожелание животному и передали все зоологам.

Кроме украшений, Гаврюше подарили мешок с сеном, а под елку положили коробку с гранулированной травяной смесью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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