Москвичам рассказали о событиях фестиваля "Путешествие в Рождество" с 5 по 8 января

Фото: Измайловский парк

Жителей и гостей столицы приглашают посмотреть спектакли, посетить концерты и отправить поздравительную открытку в любой уголок страны на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" с 5 по 8 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, самых маленьких гостей фестиваля ждут спектакли и мастер-классы, а молодежь и людей постарше смогут посетить концерты, экскурсии и ярмарки. Сообщается, что рождественскую программу подготовили на 36 площадках главного зимнего фестиваля. В этом году он посвящен разным эпохам в истории Москвы – от Средневековья до наших дней.

6 и 8 января на фестивальной площадке на Сухонской улице научат делать глиняные новогодние игрушки. 7 января на Манежной площади покажут, как создать фигурные свечи из натуральной вощины. В тот же день в Олимпийской Деревне будут расписывать матрешек и чеканить старинные монеты.

В Парке Горького и на 25 площадках фестиваля организуют детские спектакли. На Городецкой улице ребятам покажут постановку "Рождество в облаках", а 7 января на Коптевском бульваре – "Госпожу Метелицу".

Москвичам рассказали, куда сходить в городе в новогодние каникулы. В Москве открыты множество локаций для досуга детей и взрослых. В городе создали новогоднюю атмосферу, установили световые арки из гирлянд и инсталляции.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продолжит работу в морозы