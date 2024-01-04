Фестиваль "Путешествие в Рождество" продолжит работу в морозы

Несмотря на морозы, фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает москвичей интересно провести досуг. Так, 4 января на площадке в проезде Серебрякова в 14:00 и 17:00 пройдут мастер-классы по созданию картины в технике граттаж. На улице Адмирала Руднева посетителей научат расписывать столовые приборы, серебром и позолотой. Занятия пройдут в 13:00 и 18:00.

На площадках мероприятия гости смогут согреться чаем из самовара и блюдами, приготовленными на открытом огне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.