Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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04 января, 09:15

Общество

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продолжит работу в морозы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продолжит работу в морозы

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Три ледовых шоу пройдут в рамках "Путешествия в Рождество" на площади Революции 3 января

Несмотря на морозы, фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает москвичей интересно провести досуг. Так, 4 января на площадке в проезде Серебрякова в 14:00 и 17:00 пройдут мастер-классы по созданию картины в технике граттаж. На улице Адмирала Руднева посетителей научат расписывать столовые приборы, серебром и позолотой. Занятия пройдут в 13:00 и 18:00.

На площадках мероприятия гости смогут согреться чаем из самовара и блюдами, приготовленными на открытом огне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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