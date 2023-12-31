Москвичам рассказали о программе столичных парков на новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московские парки подготовили интересную новогоднюю программу для жителей и гостей столицы. Большая часть мероприятий будет бесплатной. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жители и гости столицы с 1 по 8 января смогут посетить катки, горки, лыжные трассы, а также увидеть театральные постановки и принять участие в зимних играх.



Так, гостей Московской усадьбы Деда Мороза ждут яркие интерактивные анимационные шоу, театрализованные постановки, выступления артистов, игры и хороводы. Парк "Северное Тушино" приглашает на мастер-класс по созданию экоигрушки из крупных сосновых шишек.

В Таганском парке и в детском парке имени Н.Н. Прямикова 3 января состоятся спортивные зарядки. 4 января москвичи смогут посетить мастер-класс по созданию праздничного украшения в павильоне "Сфера" зоны отдыха "Левобережье" и в парке Дружбы.

На катке Дружбы в парке 50-летия Октября состоится ледовый спектакль по мотивам сказки братьев Гримм "Бременские музыканты". В ландшафтном парке "Митино" 4 января состоится практическое занятие "Старинный браслет".

Парк "Сокольники" также приглашает на новогоднюю программу. На Солнечной поляне пройдут зимние игры и творческий конкурс по рисованию цветными красками "Живопись на снегу". Лучшие рисунки отметят памятными призами.

В зимнем саду Парка Горького состоится занятие "Цветущая слива в китайском стиле". Мероприятие пройдет на третьем этаже правого пилона арки главного входа.

На самом большом катке в Парке Горького, в специальном кинопавильоне, с 28 декабря по 7 января покажут 13 авторских короткометражных анимационных картин для детей.

Ранее стало известно, что в преддверии Нового года Московский метрополитен подготовил тематическую подборку книг для праздничного настроения. пользователям сервиса "Книги в метро" уже доступны повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Также предлагаются к прочтению рассказ "Детвора" Антона Чехова, детская повесть Cаши Черного "Серебряная елка", святочный рассказ Павла Засодимского "В метель и вьюгу".