Для пассажиров московского метро подготовили новогоднюю подборку книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Нового года Московский метрополитен подготовил тематическую подборку книг для праздничного настроения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что пользователям сервиса "Книги в метро" уже доступны повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король". Также предлагаются к прочтению рассказ "Детвора" Антона Чехова, детская повесть Cаши Черного "Серебряная елка", святочный рассказ Павла Засодимского "В метель и вьюгу", а также "Рождественская песнь в прозе" Чарльза Диккенса.

Сообщается, что пользователям сервиса "Книги в метро" уже доступно более четырех тысяч произведений бесплатно. Более того, как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с мая проектом Московского метрополитена и Российской государственной библиотеки воспользовались свыше 20 тысяч раз. Наибольшую активность пользователи проявили в сентябре и ноябре.

Ранее стало известно, что в Москве начался 13-й этап проекта "Списанные книги", в котором поучаствуют 22 библиотеки. Они подготовили 146 тысяч изданий для горожан, в том числе шесть тысяч экземпляров для юридических лиц. Отмечается, что около 23 тысяч книг и периодических изданий передадут библиотеки Южного административного округа, Центрального – 22,5 тысячи, Северного – свыше 21 тысячи.