Новый сезон проекта "Списанные книги" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве начался 13-й этап проекта "Списанные книги", в котором поучаствуют 22 библиотеки. Они подготовили 146 тысяч изданий для горожан, в том числе шесть тысяч экземпляров для юридических лиц. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что около 23 тысяч книг и периодических изданий передадут библиотеки Южного административного округа, Центрального – 22,5 тысячи, Северного – свыше 21 тысячи.

Каждый горожанин найдет себе среди представленных книг литературу на свой вкус, считает руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

В частности, на портале проекта можно найти сочинения Антона Чехова, Федора Достоевского, Александра Куприна и других писателей. Также много литературы подготовили для детей и подростков, в том числе об истории России.

На сайте напомнили, что проект реализуется с 2017 года. Списанную литературу через специализированный портал передают читателям, физическим и юридическим лицам. За шесть лет читальни передали москвичам более двух миллионов списанных книг.

Уточняется, что проект популяризирует литературу, привлекает новых читателей в библиотеки. Чтобы присоединиться к нему, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать издание и забронировать его. Затем на электронную почту и в личный кабинет придет сообщение о готовности заказа.

Кроме того, свыше 50 тысяч москвичей и жителей Московской области воспользовались услугами пунктов нестационарного библиотечного обслуживания Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара. В них выдали около 112 тысяч книг за девять месяцев этого года.

Подобное обслуживание организовали на базе передвижного фонда. Это собрание книг, которые библиотека на время предоставляет детским больницам, лагерям, клубам, санаториям и другим учреждениям.

В сообщении уточнили, что коллекция периодически сменяется, желающие могут брать книги из фонда, продлевать их, заранее заказывать нужную литературу.

Ранее центры госуслуг "Мои документы" совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара выпустили новогодний вкладыш в буклет "Метр с книжкой", в котором содержится полезная информация о том, что и как читать с ребенком в период зимних праздников.

До этого сообщалось, что министерство культуры России в рамках национального проекта "Культура" закупило более 2,8 миллиона книг для библиотек. Помимо этого, обновлено 1 050 учреждений.