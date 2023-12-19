В центрах госуслуг москвичи могут получить рекомендации, как привить детям любовь к чтению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центры госуслуг "Мои документы" совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара выпустили новогодний вкладыш в буклет "Метр с книжкой", в котором содержится полезная информация о том, что и как читать с ребенком в период зимних праздников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала замдиректора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг Кристина Сиротинина, в этом вкладыше собрана полезная литература к Новому году для детей. Родители смогут получить его с 20 декабря при оформлении свидетельства о рождении в роддомах или центрах госуслуг.

"Наше взаимодействие с Гайдаровкой продолжается. А в следующем году планируем создать совместную тематическую выставку во флагманах "Мои документы", – добавила она.

Рекомендации специалистов расскажут родителям, как читать с детьми от 0 до 7 лет. Педагоги, психологи и библиотекари дадут советы по выбору литературных жанров и типов книг в соответствии с возрастом ребенка. Взрослых также научат тому, как создать атмосферу для чтения, работать с книгой и многому другому.

По словам директора Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара Ольги Лариной, источник любви к чтению исходит из семьи. Поэтому данные рекомендации в первую очередь адресованы семье.

"Это не сухие инструкции, а то, чем могут воспользоваться взрослые, чтобы связь ребенка с книгой формировалась с самого раннего возраста. Мы очень рады, что благодаря центрам госуслуг "Мои документы" нашими советами и практическими наработками воспользуется такое количество людей, и с радостью будем продолжать совместную работу", – поделилась она.

При составлении буклета специалисты учитывали возраст и психологические особенности детей на разных этапах развития. В каждом разделе есть соответствующий возрасту список литературы.

Ранее специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк назвал москвичам лучшие варианты отдыха на новогодних каникулах. По его словам, самый полезный вариант отдыха – тот, который не свойственен для конкретного человека. К примеру, любителям активных занятий имеет смысл попробовать спокойные: чтение книг, просмотр фильмов.

До этого сообщалось, что в московских парках открылись горки, с большинства склонов можно съехать как на тюбинге, так и на ледянке. Всего столичные места отдыха подготовили 20 сборно-разборных и снежно-ледяных горок.



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