Москвичам назвали лучшие варианты отдыха на новогодних каникулах

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Самый полезный вариант отдыха – тот, который не свойственен для конкретного человека. Об этом Москве 24 рассказал специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк.

Он объяснил, что любителям активных занятий имеет смысл попробовать спокойные: чтение книг, просмотр фильмов. А тем, кто часто предпочитает отдыхать перед телевизором, полезно выбрать спорт или долгие прогулки.

"На противоположные варианты нас часто подталкивают внешние обстоятельства. Например, партнер или дети просят остаться дома перед телевизором, хотя вам больше по душе спорт. Или друзья предлагают активности, а вам хочется остаться дома. Но если инициировать такой досуг самостоятельно, то можно получить совершенно другие впечатления и ощущения. Появится новый опыт, и это поможет лучше отдохнуть", – рассказал психолог.



Если человек любит усердно работать и постоянно решает какие-либо задачи, то очень важно уметь переключаться. В этом также поможет занятие по душе.



Дмитрий Довгалюк педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Нужно потратить энергию не на работу, а на семью, активный отдых, новое хобби, путешествие. Это даже может быть спокойное времяпрепровождение на даче или за книгой. Главное – взять за правило, что если находишься в каком-то процессе, то нужно полностью погружаться внутрь него и не отвлекаться на другие.

У многих часто возникает другая проблема – одна только мысль о предстоящей после праздников работе портит отдых и вызывает тревогу. В таком случае поможет позитивное мышление, отметил психолог.

"Конечно, можно отвлечься, придумать себе занятие, однако все это будет лишь борьбой с симптомами, а не решением проблемы. Чтобы работа перестала казаться каторгой, нужно постараться перестроить мышление. Например, думать о том, какие впереди интересные карьерные задачи, что скоро можно будет обсудить с коллегами новогодние праздники. То есть нужно искать точки, благодаря которым хотелось бы вернуться на работу, хоть это и довольно непростой процесс", – рассказал специалист.

Если мысли о делах вызывают только негативные эмоции, то это повод обратиться к психологу, который поможет перестроиться на позитивное мышление. Также, возможно, стоит задуматься о новом месте работы, заключил психолог.

Ранее психолог Олеся Лупак перечислила основные признаки трудоголизма. К ним относятся постоянное желание заниматься чем-либо, неспособность отдыхать даже в выходные, нехватка времени, напряженные отношения с родными людьми.