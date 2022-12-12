Россиянам раскрыли главные признаки трудоголизма

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Напряженные взаимоотношения с близкими людьми являются одной из предполагаемых причин трудоголизма. Об этом сообщает издание "Доктор Питер" со ссылкой на психолога Олесю Лупак.

По мнению эксперта, одним из признаков трудоголизма является неконтролируемая деятельность. Речь идет о постоянной необходимости заниматься чем-либо, а при отсутствии работы быть в плохом состоянии.

Также о чрезмерной тяге к труду говорит неспособность отдыхать даже в выходные, считает Лупак. По словам психолога, такие люди всегда остаются на связи с коллегами и чувствуют вину, когда отвлекаются на что-то еще.

Недостаток социальной жизни также является признаком зависимости от работы. Трудоголикам всегда не хватает времени, чтобы увидеться с друзьями или побывать на том или ином мероприятии. Обычно у них все сводится к работе, отметила Лупак.

Напряженные отношения с родными людьми тоже свидетельствуют о зависимости.

"Близкие просят уделить им время, побыть с ними, а трудоголик не может позволить себе этого, он говорит: "Если я не буду работать, вам нечего будет есть", – поделилась Лупак.

Психолог призвала людей с подобным поведением обратиться к специалисту, который поможет проработать эмоциональное выгорание и трудоголизм.

Ранее спортивный врач Александра Пурига заявила, что у зависимых от работы людей повышается риск возникновения смертельных болезней. Она сослалась на результаты исследования ВОЗ и Международной организации труда, в которых сообщается, что переработки могут стать причиной инсультов и серьезных проблем с сердцем.

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