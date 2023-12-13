СФ одобрил закон, ограничивающий использование смартфонов на уроках

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Совет Федерации единогласно одобрил закон, ограничивающий использование школьниками мобильных телефонов и других гаджетов с сим-картами на уроках. Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ".

Изменения обязывают школьников "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий" в школах. Исключением являются случаи возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников школы, а также другие экстренные случаи.

Уточняется, что изначально использование смартфонов на уроках разрешалось не только в экстренных случаях, но и в учебных целях.

Кроме того, документ закрепляет право педагогов на "уважение человеческого достоинства", защиту от насилия и оскорблений. Чтобы защитить свои права, учителя могут обращаться в органы управления образовательной организации.

Подчеркивается, что они могут попросить применить дисциплинарные взыскания к тем обучающимся, которые нарушают и ущемляют их права. Обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования учениками смартфонов и планшетов с сим-картами на уроках в школе 6 декабря.

Ранее комитет ГД по просвещению рекомендовал принять данный законопроект во втором чтении. До этого Госдума приняла в первом чтении проект.

Позже в проект были внесены поправки, которые предусматривают запрет на использование телефонов даже в образовательных целях.

Такое решение прокомментировала председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, в образовательных программах можно использовать лишь оборудование, находящееся на балансе образовательных учреждений, например на уроке информатики проводить урок на компьютерах.

Депутаты Госдумы внесли поправку о полном запрете смартфонов в школах