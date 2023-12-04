Комитет ГД одобрил ко второму чтению проект о запрете телефонов на уроках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Думский комитет по просвещению рекомендовал принять во втором чтении инициативу о запрете телефонов на уроках в российских школах.

Парламентарии предлагают запретить использовать телефоны и планшеты с сим-картами во время занятий, исключая экстренные ситуации.

Также в поправках говорится о введении обязательного урока труда для начальных и средних классов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который регулирует вопросы использования школьниками средств связи на уроках. Согласно инициативе, в законе "Об образовании в РФ" предлагалось прописать, что школьники не должны использовать телефоны во время уроков, кроме учебных целей и экстренных случаев.

Позже в проект были внесены поправки, которые предусматривают запрет на использование телефонов даже в образовательных целях. Было принято решение, что исключением станут лишь экстренные случаи. Уточнялось, что телефон разрешат использовать только в ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью школьников, педагогов и других работников учреждения.

Отмечалось, что новые нормы могут вступить в силу уже с января 2024 года.



В Госдуму внесли поправки в законопроект о запрете телефонов в школах РФ