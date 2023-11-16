В РФ предложили оснастить школьные классы камерами для минимизации конфликтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оборудовать школьные классы системами видеонаблюдения, чтобы минимизировать возникновение конфликтных ситуаций, сообщает RT.

В обращении на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова Ветров обратил внимание на то, что в последние годы часто возникают конфликты между учениками и педагогами, причем это происходит прямо в стенах школы.

Ветров добавил, что в основном такие ситуации снимают на телефон ученики, которые становятся свидетелями произошедшего. Он выразил сожаление в связи с тем, что немало школьных конфликтов становятся достоянием широкой публики.

По его мнению, такие видеозаписи зачастую провоцируют общественность к скоропалительным выводам и волнам возмущения. При этом председатель Ассоциации заметил, что выборочность, монтаж и манипуляция записями могут искажать суть происшествия. Он подчеркнул, что в таких случаях незаслуженно страдает авторитет педагога и школьной системы в целом.

"Учитывая актуальность, своевременность и необходимость принятия мер, прошу вас рассмотреть возможность оборудования отечественных школ и иных учебных заведений системами видеонаблюдения, устанавливаемыми в классах и помещениях, где проводятся учебные занятия", – заявил Ветров.

Он считает, что такие меры позволят минимизировать возникновение конфликтных ситуаций, помогут в возможных разбирательствах и станут защитой учителей и педагогов от несправедливых обвинений в превышении полномочий.

Ранее прокуратура организовала проверку после конфликта между учителем и мамой ученицы 6-го класса одной из школ Дмитровского городского округа. В результате стычки они причинили друг другу различные телесные повреждения.

После проверки правоохранители выяснят обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям должностных лиц школы и приняты меры прокурорского реагирования. Вместе с тем городская прокуратура будет контролировать ход и результаты доследственной проверки, которую осуществляет местная полиция.

До этого сообщалось, что ученик пятого класса столичной школы № 1208 начал размахивать ножом во время урока. В результате этого пострадавших нет. Беседу с пятиклассником, который взял в учреждение холодное оружие, провел социальный педагог.

"Московский патруль": семиклассник пострадал из-за удара ножом в столичной школе