Учительница и мама школьницы подрались в Подмосковье

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Прокуратура организовала проверку после конфликта между учителем и мамой ученицы одной из школ Дмитровского городского округа. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

"9 ноября 2023 года в МОУ Деденевская СОШ имени Н. К. Крупской Дмитровского городского округа произошел конфликт между учителем математики и матерью одной из учениц 6-го класса, в результате которого они причинили друг другу различные телесные повреждения", – говорится в сообщении.

После проверки правоохранители выяснят обстоятельства инцидента. Будет дана оценка действиям должностных лиц школы и приняты меры прокурорского реагирования. Вместе с тем городская прокуратура будет контролировать ход и результаты доследственной проверки, которую осуществляет местная полиция.

Ранее сообщалось, что ученик пятого класса столичной школы № 1208 начал размахивать ножом во время урока. В результате этого пострадавших нет. Беседу с пятиклассником, который взял в учреждение холодное оружие, провел социальный педагог.

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