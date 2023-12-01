В Госдуму внесли поправки о запрете в школах телефонов в образовательных целях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Госдуму внесли поправки, которые предусматривают запрет на использование телефонов в школах во время образовательного процесса, исключая экстренные случаи.

"Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", – передает ТАСС текст поправок.

В документе говорится, что телефон можно использовать только в ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью школьников, педагогов и других работников учреждения.

Также в поправках предлагается ввести обязательный урок труда для начальных и средних классов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который регулирует вопросы использования школьниками средств связи на уроках. Согласно инициативе, в законе "Об образовании в РФ" предлагалось прописать, что школьники не должны использовать телефоны во время уроков, кроме учебных целей и экстренных случаев.

Позже председатель ГД Вячеслав Володин предложил внести поправки в законопроект ко второму чтению. По его мнению, телефоны на уроках необходимо запретить во всех случаях, кроме экстренных.

С этим согласилась и председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. Она считает, что в образовательных программах можно использовать лишь оборудование, находящееся на балансе образовательных учреждений, например, на уроке информатики проводить урок на компьютерах.



Законопроект о запрете телефонов в школах планируют ужесточить в РФ