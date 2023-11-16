Володин предложил запретить телефоны на уроках во всех случаях, кроме экстренных

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки ко второму чтению в законопроект об использовании школьниками телефона в образовательном учреждении. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, необходимо уточнить, что смартфоны можно использовать на уроках лишь в экстренных случаях (возникновение угрозы жизни или здоровью школьников или сотрудников образовательной организации). Спикер ГД предложил пользователям высказать свое мнение по данному поводу в комментариях к своему посту в Telegram.

Володин отметил, что формулировка одобренного при первом чтении проекта о запрете на использование телефонов во время уроков, "за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой", вызывает вопросы у родителей и учителей.

В связи с этим он подчеркнул, что нужно также отделить тему использования телефонов от темы использования других электронных устройств в образовательном процессе.

Председатель Госдумы добавил, что депутаты собираются рассмотреть законопроект во втором чтении в начале декабря.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который регулирует вопросы использования школьниками средств связи на уроках. Согласно инициативе, в законе "Об образовании в РФ" предлагалось прописать, что школьники не должны использовать средства связи во время уроков, кроме учебных целей и экстренных случаев.

Использование телефонов в школах РФ отрегулируют на уровне закона