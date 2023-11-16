ГД приняла в I чтении проект о правилах использования смартфонов на уроках

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Госдума приняла в первом чтении проект, который регулирует вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках.

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") внесла его на рассмотрение палаты в октябре. Согласно инициативе, в законе "Об образовании в РФ" предлагалось прописать, что школьники не должны использовать средства связи во время учебных занятий.

Авторы отмечали, что использовать такие средства допустимо в учебных целях и экстренных случаях. Действующее законодательство данные вопросы не регулирует.

Кроме того, к обязанностям школьников также предложили отнести соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации. Контролировать соблюдение внутреннего распорядка будут педагогические и руководящие работники школ.

Спикер ГД Вячеслав Володин уточнил, что нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект во втором чтении в начале декабря, передает РИА Новости.

"Давайте ориентироваться на 4–8 (декабря. – Прим. ред.)", – сказал он на пленарном заседании.

Между тем Казакова отметила, что на предоставление поправок дается 15 дней, затем проект будет готов к рассмотрению во втором чтении.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что ученик будет всегда на связи с родителями, но во время урока он сможет пользоваться телефоном только с разрешения учителя.

До этого Казакова сказала, что под новые правила также подпадают умные часы. Она объяснила, что на эти устройства могут приходить звонки и СМС, отвлекающие ребенка от занятий. Планируется создать механизм и условия на уроке такие, которые помогут ученику сосредоточиться, заявила она.

В Госдуму могут внести законопроект об использовании телефонов на уроках