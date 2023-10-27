Кравцов разъяснил законопроект об использовании телефонов в школе

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Направленный в Госдуму законопроект, который будет определять порядок использования телефонов учениками на уроках, не предполагает их полного запрета в школе. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По его словам, использовать телефоны можно будет лишь с согласия преподавателя. При этом он отметил, что если будут возникать спорные или конфликтные ситуаций, тогда решать их будут уже у директора.

"Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя", – отметил глава Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы во главе с главой думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой внесли законопроект, предполагающий введение запрета на использование средств связи в школах. Инициативой предлагается внести изменения в закон "Об образовании". Согласно поправкам, школьники смогут использовать средства связи в образовательных учреждениях только в учебных целях и в экстренных случаях.

До этого Казакова пояснила, что под средствами связи будут подразумеваться не только смартфоны, но и умные часы. Она заявила, что устройства могут отвлекать учеников уведомлениями и звонками.

В Госдуму могут внести законопроект об использовании телефонов на уроках