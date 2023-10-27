Умные часы подпадут под правила пользования телефонами на уроках в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициатива о праве педагогов регулировать использование средств связи на уроках коснется не только телефонов, но и других отвлекающих от учебы гаджетов, в том числе умных часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов проекта, главу думского комитета по просвещению Ольгу Казакову.

"Мы сегодня говорим про средства связи. Умные часы тоже туда входят. Потому что это могут быть отвлекающие звонки, СМС. Мы говорим о том, чтобы создать механизм и условия на уроке такие, которые помогут ребенку сосредоточиться", – уточнила она.

По словам парламентария, "если у ребенка есть развлекающие факторы, более занимательные, интересные, более легкие для восприятия, конечно, он будет погружаться туда, он не будет для себя выбирать более сложный формат восприятия информации, запоминания, решения задач".

Она отметила, что изначально авторы были намерены запретить ученикам снимать на уроках видеоролики. Однако позже решили, что регулировать необходимо использование средств связи в целом.

Ранее Казакова сообщала, что закон о регулировании использования гаджетов на уроках в школах будет направлен на рассмотрение ГД на этой неделе. Изменения законодатели намерены внести в закон "Об образовании в РФ".

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