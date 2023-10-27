В Госдуму внесли законопроект о запрете использования смартфонов на уроках

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Депутаты Госдумы во главе с главой думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой внесли законопроект, предполагающий введение запрета на использование средств связи в школах. Об этом сообщает ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в закон "Об образовании". Согласно поправкам, школьники смогут использовать средства связи в образовательных учреждениях только в учебных целях и в экстренных случаях.

До этого Казакова пояснила, что под средствами связи будут подразумеваться не только смартфоны, но и умные часы. Она заявила, что устройства могут отвлекать учеников уведомлениями и звонками.

При этом руководитель фракции "Новые люди" в ГД Алексей Нечаев ранее предлагал ввести полный запрет на использование смартфонов в школах. Устройства он предлагал хранить в специальных шкафчиках.

