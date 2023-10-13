В Госдуме предложили в зимнее время начинать уроки в школе на час позже

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Лидер фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев предложил ввести зимнее время в школах и начинать занятия на час позже, с 09:30. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на соответствующее письмо Нечаева к вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Он попросил ее поручить профильным органам изучить целесообразность введения такого новшества. В частности, Нечаев предложил провести научные исследования, чтобы изучить влияние более позднего начала занятий на самочувствие и успеваемость учеников.

Если специалисты подтвердят эффективность предлагаемого нововведения, то далее нужно проработать соответствующие изменения в постановления для установления более позднего рекомендованного начала учебных занятий при сокращении светового дня.

"Качественный сон помогает укрепить память и способствует лучшему усвоению информации. Более отдохнувшие ученики будут более активными и сосредоточенными во время занятий, во-вторых, более позднее начало учебного времени позволяет учащимся избегать перехода автомобильных дорог в темное время суток", – говорится в обращении.

Ранее Нечаев предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову организовать голосование родителей по вопросу ограничения на использование смартфонов в школах.

Предполагается, что если большинство родителей школьников проголосуют за ограничение телефонов в школе, то на территории учреждений должны установить специальные шкафчики для хранения устройств.

В Госдуме РФ предложили начинать уроки в школах в зимний сезон позже