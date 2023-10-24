В Госдуму на этой неделе внесут законопроект об использовании телефонов на уроках

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Законопроект о регулировании использования телефона на уроках в образовательных учреждениях будет направлен на рассмотрение Госдумы на этой неделе, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Комитет по просвещению уже проработал этот вопрос с учителями, в том числе и в регионах, в рамках Всероссийского форума классных руководителей, куда съехались педагоги со всей страны, с родительскими объединениями", – передает ТАСС ее слова.

При этом Казакова уточнила, что изменения планируется внести в закон "Об образовании в РФ". Кроме того, она подчеркнула, что подразумевается не полный запрет использования телефонов детьми, а лишь регулирование его использования. По ее словам, ученики могут находиться со смартфонами только тогда, когда это нужно будет педагогу для образовательного процесса, а также в ситуациях, затрагивающих жизнь и здоровье школьника.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов назвал незаконным изъятие учителями телефонов у школьников. Отобрав телефон, действия преподавателя могут классифицировать как административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.1 КоАП РФ ("Самоуправство").

Старшеклассникам разрешат пользоваться телефонами на уроках истории