Кабмин РФ поддержал проект об использовании смартфонов на уроках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект о правилах использования школьниками смартфонов на уроках. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагается внести поправки в закон "Об образовании в РФ", согласно которым учащиеся не должны будут пользоваться телефонами во время проведения занятий. Исключение – использование в учебных целях и экстренные ситуации.

Кроме того, в обязанности школьников планируется вести соблюдение дисциплины на уроках и правила поведения в школе. Контролировать это будут педагоги и руководящий состав образовательного учреждения.

В кабмине добавили, что такая инициатива укрепит авторитет учителей и обеспечит для них дополнительные гарантии при выполнении работы.

Ранее законопроект был направлен депутатами в Госдуму. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ученик будет всегда на связи с родителями, но во время урока он сможет пользоваться телефоном только с разрешения учителя.

До этого глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова сказала, что под новые правила также подпадают умные часы. Она объяснила, что на эти устройства могут приходить звонки и СМС, отвлекающие ребенка от занятий. Планируется создать механизм и условия на уроке такие, которые помогут ученику сосредоточиться, заявила она.

Использование телефонов в школах РФ отрегулируют на уровне закона