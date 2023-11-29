В ГД исключили использование телефонов в школе даже в образовательных целях

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Смартфоны нельзя использовать ученикам даже в рамках образовательных программ на уроках. Об этом сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова ("Единая Россия"), отвечая на вопрос о поправках ко второму чтению законопроекта.

"У нас было два исключения: экстремальные случаи, связанные с жизнью детей, с которой все согласны, а в каких образовательных программах телефоны использоваться не должны", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Казаковой, в образовательных программах можно использовать лишь оборудование, находящееся на балансе образовательных учреждений, например, на уроке информатики проводить урок на компьютерах.

Также депутат предупредила, что сроки подачи поправок ко второму чтению заканчиваются 1 декабря, а 4 декабря комитет по просвещению уже начнет рассмотрение этих предложений.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который регулирует вопросы использования школьниками средств связи на уроках. Согласно инициативе, в законе "Об образовании в РФ" предлагалось прописать, что школьники не должны использовать телефоны во время уроков, кроме учебных целей и экстренных случаев.

Позже председатель ГД Вячеслав Володин предложил внести поправки в законопроект ко второму чтению. По его мнению, телефоны на уроках необходимо запретить во всех случаях, кроме экстренных.



Госдума РФ одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках в школах