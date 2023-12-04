Телефоны в школах могут запретить уже в январе 2024 года

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Использование мобильных телефонов на уроках планируют запретить уже с января 2024 года, сообщает газета "Известия".

Это следует из поправок ко второму чтению, которые профильный думский комитет по просвещению будет рассматривать 4 декабря. Закон вступит в силу сразу после его официального опубликования. Это значит, что начала нового учебного года можно будет не дожидаться.

В Госдуме рассказали, что законопроект рассчитывают принять и во втором, и в третьем чтениях еще до конца 2023 года. При этом правительстве РФ уже заявило о поддержке документа.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект, который регулирует вопросы использования школьниками средств связи на уроках. Согласно инициативе, в законе "Об образовании в РФ" предлагалось прописать, что школьники не должны использовать телефоны во время уроков, кроме учебных целей и экстренных случаев.

Позже председатель ГД Вячеслав Володин предложил внести поправки в законопроект ко второму чтению. По его мнению, телефоны на уроках необходимо запретить во всех случаях, кроме экстренных.

Председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила, что смартфоны нельзя использовать ученикам даже в рамках образовательных программ на уроках. По ее словам, в образовательных программах можно использовать лишь оборудование, находящееся на балансе образовательных учреждений, например, на уроке информатики проводить урок на компьютерах.

Госдума РФ одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках в школах