Госдума приняла закон о запрете использования телефонов на уроках

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Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о запрете использования учениками смартфонов и планшетов с сим-картами на уроках в школе.

Так, в законе "Об образовании в РФ" зафиксируют, что ученики не могут использовать телефоны во время уроков, даже в образовательных целях, кроме экстренных случаев, когда школьнику или сотруднику учебного заведения может грозить опасность.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее комитет ГД по просвещению рекомендовал принять данный законопроект во втором чтении. До этого Госдума приняла в первом чтении проект.

Позже в проект были внесены поправки, которые предусматривают запрет на использование телефонов даже в образовательных целях.

Такое решение прокомментировала председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. По ее словам, в образовательных программах можно использовать лишь оборудование, находящееся на балансе образовательных учреждений, например на уроке информатики проводить урок на компьютерах.



В Госдуму внесли поправки в законопроект о запрете телефонов в школах РФ