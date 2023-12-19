Более половины россиян намерены встретиться с родными на новогодних каникулах

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Порядка 55% россиян намерены на новогодних каникулах встретиться с родными и друзьями, а 30% проведут праздники дома за чтением книг и просмотром кино в семейном кругу. Об этом пишет RT со ссылкой на опрос сервисов "Работа.ру" и "Подработка", в котором приняли участие свыше 3,6 тысячи респондентов.

Выяснилось, что 25% граждан планируют гулять по своему городу, 20% намерены заняться своим здоровьем, еще 15% думают заниматься спортом. 13% опрошенных хотят найти подработку или работу на праздники.

"Кроме того, 10% россиян в новогодние выходные планируют пойти в театр, а 7% будут изучать новую профессию. Еще 6% респондентов пойдут на курсы повышения квалификации", – говорится в сообщении.

Вместе с тем стало известно, что 10% граждан выбрали вариант "Другое", отметив, что намерены в новогодние каникулы сделать ремонт в квартире или отправиться путешествовать.

Ранее аналитики выяснили, что около 31% россиян планируют потратить на новогодний стол от 4 до 5 тысяч рублей. От 6 до 7 тысяч рублей готовы отдать 25% респондентов, 16% хотели бы уложиться в 8–10 тысяч рублей, 8% – в 11–15 тысяч рублей.

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