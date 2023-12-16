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16 декабря, 13:32

Транспорт

Новогодние подарки можно купить и упаковать на 14 станциях метро

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Новогодние подарки можно купить и упаковать на 14 станциях столичного метро, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, пассажиры могут приобрести необычные подарки на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Упаковать подарки можно бесплатно при покупке товаров на сумму от трех тысяч рублей. Сделать это можно на станциях метро:

  • "Маяковская" (магазин) Замоскворецкой линии;
  • "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии;
  • "Александровский сад" Филевской линии;
  • "Парк культуры" Кольцевой линии;
  • "Белорусская" Кольцевой линии;
  • "Киевская" Кольцевой линии;
  • "Курская" Кольцевой линии;
  • "Павелецкая" Кольцевой линии;
  • Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии;
  • "Трубная" (магазин) Люблинско-Дмитровской линии;
  • "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии;
  • "Хорошевская" Большой кольцевой линии;
  • "ЦСКА" Большой кольцевой линии;
  • "Нижегородская" Московского центрального кольца.

Ранее российские школьники в возрасте от 8 до 14 лет рассказали, что бы они хотели получить на Новый год. Гаджеты и электроника возглавили топ самых желанных подарков. Следом по популярности шли конструкторы и наборы по мотивам известных игр, уточнили аналитики.

Москвичи поделились своими пожеланиями на Новый год

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