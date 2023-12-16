Новогодние подарки можно купить и упаковать на 14 станциях метро

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Новогодние подарки можно купить и упаковать на 14 станциях столичного метро, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, пассажиры могут приобрести необычные подарки на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Упаковать подарки можно бесплатно при покупке товаров на сумму от трех тысяч рублей. Сделать это можно на станциях метро:

"Маяковская" (магазин) Замоскворецкой линии;

"Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии;

"Александровский сад" Филевской линии;

"Парк культуры" Кольцевой линии;

"Белорусская" Кольцевой линии;

"Киевская" Кольцевой линии;

"Курская" Кольцевой линии;

"Павелецкая" Кольцевой линии;

Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии;

"Трубная" (магазин) Люблинско-Дмитровской линии;

"Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии;

"Хорошевская" Большой кольцевой линии;

"ЦСКА" Большой кольцевой линии;

"Нижегородская" Московского центрального кольца.

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