Москвичам рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние выходные

Новогодние праздники продлятся по 8 января 2024 года. В выходные дни многим людям может потребоваться медицинская помощь, поэтому врачи продолжают работать.

Взрослые поликлиники открыты с 09:00 до 16:00, а детские – с 09:00 до 15:00. В связи с высокой заболеваемостью гриппом и другими вирусными инфекциями в кабинетах ОРВИ также продолжается прием пациентов, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме.

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