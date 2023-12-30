Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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30 декабря, 06:45

Общество

Москвичам рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние выходные

Москвичам рассказали, как будут работать поликлиники в новогодние выходные

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Новогодние праздники продлятся по 8 января 2024 года. В выходные дни многим людям может потребоваться медицинская помощь, поэтому врачи продолжают работать.

Взрослые поликлиники открыты с 09:00 до 16:00, а детские – с 09:00 до 15:00. В связи с высокой заболеваемостью гриппом и другими вирусными инфекциями в кабинетах ОРВИ также продолжается прием пациентов, а Центр телемедицины работает в стандартном круглосуточном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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