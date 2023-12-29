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29 декабря, 14:53

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Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москвичи и гости столицы не смогут попасть на Красную площадь с 18:00 31 декабря 2023 года до 08:00 1 января 2024 года. Об этом сообщили на сайте столичного ГУ МВД России.

В сообщении указано, что в данный период Красная площадь будет закрыта для посещения. Однако исключением стал ГУМ-Каток, который будет открыт в соответствии с графиком работы.

Ранее сообщалось, что Соймоновский проезд и участок улицы Волхонки закроют для движения с 18:00 6 января до 03:00 7 января 2024 года. В департаменте объяснили ограничения проведением рождественских мероприятий в храме Христа Спасителя. Рекомендуется планировать маршрут с учетом перекрытий заранее.

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