Движение возле храма Христа Спасителя перекроют в ночь на 7 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Соймоновский проезд и участок улицы Волхонки закроют для движения с 18:00 6 января до 03:00 7 января 2024 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Не удастся проехать по Соймоновскому проезду от улицы Волхонки до Пречистенской набережной, а также по улице Волхонке от Соймоновского проезда до улицы Ленивки.

В департаменте объяснили ограничения проведением рождественских мероприятий в храме Христа Спасителя. Рекомендуется планировать маршрут с учетом перекрытий заранее.

Помимо этого, маршруты автобусов м6 и с755 изменятся 6 января на время богослужения в храме Христа Спасителя. В частности, с 18:20 и до окончания мероприятия маршрут с755 укоротят: стадион "Лужники" (южн.) – метро "Кропоткинская".

Ранее стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, проведет богослужение в храме Христа Спасителя. Богослужение начнется 6 января в 23:00.

Движение в Лучниковом переулке ограничили в Москве