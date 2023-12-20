Патриарх Кирилл на Рождество проведет службу в храме Христа Спасителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождество, в ночь с 6 на 7 января, проведет богослужение в храме Христа Спасителя. Об этом рассказали в пресс-службе РПЦ.

"Начало богослужения – 6 января в 23:00", – отметили в сообщении.

Ранее патриарх Кирилл показал в Успенском соборе Кремля оригинал иконы Казанской Божией Матери, которая считалась утерянной более ста лет назад. Он назвал событие историческим, а образ – национальной святыней России.



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