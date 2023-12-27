Маршруты ряда автобусов изменятся 6 января в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Маршруты автобусов м6 и с755 изменятся 6 января на время богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Так, с 15:00 и до окончания мероприятия не будут работать остановки "Соймоновский проезд" маршрута с755 в сторону МЦК "Новохохловская", а также "Метро "Кропоткинская" – Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке в обоих направлениях. Горожанам посоветовали пользоваться остановками на Пречистенских Воротах и Пречистенке.

В ведомстве отметили, что с 18:20 и до окончания мероприятия маршрут с755 укоротят: "Стадион Лужники (южн.)" – "Метро "Кропоткинская". Предлагается использовать Сокольническую линию метро.

Кроме того, маршрут м6 разделят на два с 19:30 и до окончания мероприятия: "Стадион Лужники (южн.)" – "Метро "Кропоткинская" и "Метро "Лубянка" – "Дангауэровка". Пассажирам также посоветовали пользоваться Сокольнической линией метрополитена.

Ранее москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 27 до 31 декабря в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года. Во второй половине дня прогнозируются затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце и ТТК.

Также Сергей Собянин сообщил, что парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января. Мэр уточнил, что это касается всех улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.

ЦОДД рекомендовал москвичам до конца недели использовать общественный транспорт