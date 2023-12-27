Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за предновогоднего ажиотажа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 27 до 31 декабря в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

На данный момент рабочее движение наблюдается на МСД, на Варшавском и Алтуфьевском шоссе.

"Локальные затруднения наблюдаем сейчас: на Садовом кольце, на ТТК в районе Киевского путепровода, на МКАД в районе Варшавского шоссе", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что во второй половине дня прогнозируются затруднения движения в центральной части города, на Садовом кольце и ТТК. Также движение может замедлиться из-за погодных условий или строительных работ. В связи с этим автомобилистов предупреждают, что выезжать на собственном транспорте лучше до 17:00 или же отложить поездку на позднее время – после 20:00.

"Городской транспорт (метро, МЦК, МЦД) работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", – рассказали в департаменте.

Ранее стало известно, что ЦППК запустит 161 дополнительный рейс в период новогодних и рождественских каникул. Перевозчик вместе с Московской железной дорогой (МЖД) напомнил, что поезда всех направлений 29 декабря будут следовать по пятничному расписанию, а с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы.



ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22–29 декабря