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22 декабря, 16:45

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Заммэра Бочкарев рассказал о строительстве главных магистралей столицы

Заммэра Бочкарев рассказал о строительстве главных магистралей столицы

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Дорожный каркас Москвы фактически сформирован. О строительстве главных магистралей столицы, завершении реконструкции развязок и дорогах, которые улучшат транспортную связь между районами города в ближайшие годы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил Андрей Бочкарев, специалисты продолжат возведение объектов, связанных с уличной дорожной сетью. Например, в столице завершат в 2024 году реконструкцию развязок на МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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