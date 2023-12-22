График движения поездов на четырех направлениях МЖД, МЦД-1 и МЦД-4 изменится 23–24 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График движения нескольких пригородных составов Киевского и Горьковского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-4 и МЦД-1 будет изменен с 23 по 24 декабря по причине обновления инфраструктуры на станциях "Рижская" и "Петровско-Разумовская", сообщается на сайте Московской железной дороги.

По информации МЖД, на "Рижской" 23 декабря с 00:05 до 08:45 специалисты проведут обновление программного обеспечения (ПО) системы управления движением. В связи с этим движение по третьему и четвертому главным путям станции будет изменено: внесут корректировки во времени отправления и прибытия, в остановках на маршрутах. Также несколько поездов выведут из рейсов.

На "Петровско-Разумовской" 24 декабря с 03:00 до 15:00 организуют работы по развитию инфраструктуры: завершению строительства пешеходного моста-конкорса, сходов на платформу и в город, а также укладке пути.

Кроме того, в МЖД предупредили, что в ходе технологического "окна" проезд составов на участке Москва-Бутырская – Бескудниково будет осуществляться по одному пути в обе стороны. Это повлияет на график движения пригородных поездов: изменится время отправления и прибытия, количество остановок, а некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам.

В связи с этим в пресс-службе МЖД призвали отнестись с пониманием к работам и заранее посмотреть график с учетом изменений.

С 19 декабря изменилось расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3. Это связано с модернизацией контактной сети на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово.



График движения поездов на МЦД-3 и МЦД-4 изменили с 22 декабря