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30 ноября, 17:30

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Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО

Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО

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В ТиНАО заработал новый газорегуляторный пункт "Десна". Он увеличит объем подачи газа для перспективных потребителей, позволит повысить надежность газоснабжения округов и обеспечит газификацию в пяти поселениях ТиНАО.

Новый газорегуляторный пункт соответствует всем требованиям безопасности. Он полностью автоматизирован и оснащен системами видеонаблюдения, охраны и контроля за оборудованием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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