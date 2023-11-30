Новый газорегуляторный пункт "Десна" заработал в ТиНАО

В ТиНАО заработал новый газорегуляторный пункт "Десна". Он увеличит объем подачи газа для перспективных потребителей, позволит повысить надежность газоснабжения округов и обеспечит газификацию в пяти поселениях ТиНАО.

Новый газорегуляторный пункт соответствует всем требованиям безопасности. Он полностью автоматизирован и оснащен системами видеонаблюдения, охраны и контроля за оборудованием. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.