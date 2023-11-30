30 ноября, 17:07События
Москва онлайн покажет, как проходит реставрация храма святителя Николая Чудотворца
Фото: портал мэра и правительства Москвы
1 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть пресс-тур на площадку реставрации и восстановления исторического облика храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горках.
О проведенных работах расскажут:
- председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко;
- заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова;
- настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин.
Смотрите прямую трансляцию 1 декабря в 10:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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