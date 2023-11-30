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30 ноября, 17:07

События

Москва онлайн покажет, как проходит реставрация храма святителя Николая Чудотворца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть пресс-тур на площадку реставрации и восстановления исторического облика храма святителя Николая Чудотворца на Трех Горках.

О проведенных работах расскажут:

  • председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко;
  • заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова;
  • настоятель храма святителя Николая Мирликийского на Трех Горах протоиерей Димитрий Рощин.

Смотрите прямую трансляцию 1 декабря в 10:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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